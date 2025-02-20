Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası Küçük Erkekler Satranç İl Birincilği sona erdi. Tevfik Kış Spor Salonu’nda gerçekleşen il birinciliği müsabakalarına genel kategorisinde 14 takım 73 sporcu, küçük kızlar kategorisine ise 8 takım 38 sporcu katılım sağladı.

İki gün süren müsabakalar sonunda genel kategorisinde Sungurlu İsmetpaşa Ortaokulu şampiyonluğu göğüslerken, ikinciliği Yıldırım Beyazıt İmam Hatip Ortaokulu elde etti. Üçüncülüğü Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu, Osmancık Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Ortaokulu ise dördüncü olarak tamamladı. Küçük kızlarda ise Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu şampiyon olmayı başarırken, ikinciliği Ömer Kömürcü İmam Hatip Ortaokulu, üçüncülüğü Ahmet Tevfik İleri Ortaokulu, dördüncülüğü Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu’nun C takımı elde etti.

Müsabakalar sonunda dereceye giren okullara kupa, öğrencilerine ise madalyaları verildi.