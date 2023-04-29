Suade Özer'in cenazesi Akşemseddin Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Yaşamını yitiren Suade Özer için bugün öğle namazına müteakip Çorum’da düzenlenen cenaze törenine, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, Çorum İl Garnizon Komutanı Jandarma Albay İlhan Uzunoğlu, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, ailesi ve yakınları katıldı.

Akşemseddin Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Suade Özer'in cenazesi Ulumezar’da toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhumeye Allah'tan rahmet, Turgut Aslan ve ailesi ile sevenlerine başsağlığı diler.

(Volkan SINAYUÇ)

