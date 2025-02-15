Çorum Alevi Kültür Merkezi Derneği ile Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nın emektarlarından olan ve yurtdışında yaşayan Turan Meriç yaklaşık 1 ay önce hastanede tedaviye alınmış, 3 haftalık tedavisinin ardından evinde hayatını kaybetmişti.

Çorum merkeze bağlı Kuşsaray Köyü nüfusuna kayıtlı olan, Gülser Meriç’in eşi, Ali, Hatice ve İzzet Meriç’in ise babaları olan Turan Meriç’in cenazesi ise Danimarka’nın Ringsted kentinde yüzlerce kişinin katılımıyla toprağa verildi.

Avrupa Alevi Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Turgut Öker yaptığı paylaşımda “Alevi toplumu olarak son 35 yıl içinde kazandığımız tüm haklarda onun emeği, mücadelesi ve imzası var. Ne yazık ki çok erken aramızdan ayrıldı. Ona sözümüz olsun: Uğruna bir ömür adadığı değerleri son nefesimize kadar yaşatmak için var gücümüzle mücadele edeceğiz. Toprağı bol, devri daim olsun” dedi.

Editör: HABER MERKEZİ