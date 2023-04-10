Oyuncularını kutlayan Tahsin Tam, şampiyonluk için tüm şehrin kenetlenmesi gerektiğine de vurgu yaparken, sancılı bir dönemden geçen Tarsus İdmanyurdu’nun da bir an önce eski günlere dönmesi temennisinde bulundu.

Çorum FK Teknik Direktörü Tahsin Tam, 9-0 kazanılan Tarsus İdmanyurdu maçından sonra yaptığı değerlendirmede, genç bir kadro ile mücadele eden rakipleri karşısında disiplinden kopmadan mücadele ettiklerini söyledi. Farklı galibiyet nedeniyle mutlu olduklarını dile getiren Tahsin Tam,, şampiyonluk için şehir olarak kenetlenmeleri gerektiğine vurgu yaparken, “Genç bir kadro ile mücadele eden rakibimiz karşısında baskılı ve istekli bir oyun ortaya koyduk. Maçın başından sonuna kadar disiplinden ve oyun anlayışımızdan kopmadan mücadele ettik. Farklı bir skorla galip geldiğimiz için mutluyuz. Oyuncularımı tebrik ediyorum.

Tribünleri dolduran taraftarımıza teşekkür ediyorum. Emin adımlarla gittiğimiz şampiyonluk yolunda tüm şehir kenetlenmeliyiz. Bir sonraki iç saha maçımızda tüm Çorum halkını, bir tane bile boş koltuk kalmayacak şekilde stada bekliyoruz” dedi.

UMARIM ESKİ GÜNLERİNE DÖNERLER

Cezası nedeniyle karşılaşmayı tribünden izleyen Tahsin Tam, yaşadığı ekonomik sorunlar nedeniyle altyapıdan genç oyunculardan oluşan kadrosuyla mücadele eden Tarsus İdmanyurdu’nun içerisinde bulunduğu durumun üzücü olduğunu da belirtirken, “Tarsus İdmanyurdu 100 yıllık tarihe sahip bir kulüp. Yaşadığı sıkıntılar üzücü. Umarım birlikteliği sağlayarak, eski günlerine dönmeyi bir an önce sağlarlar. Önümüzdeki maçlarda başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Hüseyin AŞKIN)