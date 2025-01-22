Türkiye Futbol Federasyonu’nun almış olduğu karar gereğince, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki bir otelde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşların anısına tüm müsabakalardan önce saygı duruşunda bulunulacağı açıklandı.

Konuyla ilgili olarak Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) yapılan açıklamada, “Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki bir otelde meydana gelen yangın felaketi nedeniyle vefat eden vatandaşlarımız anısına 24, 25, 26 ve 27 Ocak'ta oynanacak olan tüm müsabakalar öncesinde 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacaktır. Ayrıca tüm kulüplerimiz müsabakalara siyah kol bandı takarak çıkacaktır.

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.