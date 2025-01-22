Cemil Çağlar’ın geçtiğimiz yaz İl Milli Eğitim Müdürü olarak atanmasıyla boşalan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koltuğunun yeni sahibi belli oldu. Artvin’den Mustafa Demirkıran, Çorum’un yeni Gençlik ve Spor İl Müdürü oldu.

MUSTAFA DEMİRKIRAN KİMDİR

1973 yılında Artvin’in Yusufeli ilçesinde doğan Mustafa Demirkoran, orta öğrenimini Yusufeli İmam Hatip Lisesinde, lise öğrenimini Ankara Kalaba Lisesinde tamamladı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi bölümünden mezun olan Demirkıran, aynı üniversitede Sağlık Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans yaptı.

MİLLİ GÜREŞÇİ

Eski milli güreşçi olan Mustafa Demirkoran, Ankara Petrol Ofisi, Ankara MTA Spor, İstanbul Kartalspor, Ankara İller Bankasıspor, Samsun Tekelspor gibi birinci lig kulüplerinde spor yaşamını sürdürdü ve 11 defa milli mayoyu giyerek Rusya, Ukrayna, İngiltere, Fransa, Danimarka gibi ülkelerde düzenlenen uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi temsil etti.

ÖĞRETMENLİKTEN GELİYOR

1996 yılında Samsun İmam Hatip Lisesinde öğretmenlik, 2001–2019 Türkiye Güreş Federasyonu Karadeniz Bölge Temsilciliği, Yağlı Güreş Bilim- Teknik Yürütme Kurulu Üyeliği ve Samsun İl Temsilciliği, Samsun İlkadım Kaymakamlığı Gençlik Çalıştayı Kurulu Üyeliği ve Samsun Okul Sporları Organizasyonları Kurul Üyeliği gibi görevlerde bulunan Mustafa Demirkıran, bu süreç içerisinde yurdun birçok yerinde kültürel ve sportif festival organizasyonların düzenlenmesinde etkin rol aldı.

2015-2020 yılları arasında Samsun Atakum Gençlik ve Spor ilçe Müdürü olarak görev yapan Demirkıran, 2020 yılından bu yana Artvin Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak görev yapıyordu.

Demirkıran’ın 27 Ocak Pazartesi günü Çorum’a gelerek görevine başlayacağı belirtildi.