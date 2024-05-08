Cumartesi günü, normal sezonun son hafta maçında Boluspor’la deplasmanda karşılaşacak olan Ahlatcı Çorum FK’nın Süper Lig’e çıkmasının Çorumluları sevince boğması kadar kentin ekonomik ve sosyal yaşamına da önemli katkı sağlayacağını vurgulayan Tahtasız, devlet yatırımlarından hak ettiği payı almayan, havaalanı dahi olmayan kentin futbol endüstrisinden hak ettiği payı almasının önemli olduğunu söyledi. Tahtasız, açıklamasının devamında, “Takımımız Ahlatcı Çorum Futbol Kulübü bugüne kadar güçlü bir şekilde ilerledi. Sezonun son maçını nefeslerimizi tutarak takip edeceğiz. Bu süreçte futbolcularımıza, teknik ve idari heyete destek olmamız, moral vermemiz çok önemli.

Cumartesi günü, Bolu deplasmanından galip ayrılmamız durumunda Süper Lig için önemli bir avantaj elde edeceğiz. Bu galibiyet sevinci ve yükselen moralle play-off maçlarından alnımızın akıyla Süper Lig’e çıkacağımıza inancım tam. Çorum FK’nın çıkması halinde, Süper Lig’de temsil edilmemiz açısından da bir ilk olacak. O nedenle bu maç her açıdan önemli. 7’den 70’e tek yürek olarak, gerek maddi, gerekse manevi olarak Çorum’da yaşayan halkımızı ve Çorum dışında yaşayan hemşehrilerimizi desteğe davet ediyorum.

İmkânı olan herkesin Bolu deplasmanında statta olması, kulübe katkı sağlayacak forma, kaşkol ve orijinal diğer taraftar ürünlerini alması kulübümüze katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.