BELTAŞ 1.Amatör Küme'de Gülabibeyspor ile girdiği kıyasıya yarışı kazanarak şampiyon olan Mimar Sinanspor gecikmeli olsa da kupasına yarın kavuşacak.

Mimar Sinanspor Kulübü tarafından yarın Bosna Parkı'nda saat 17.30'da tören düzenlenecek. Çorum'un önde gelen isimlerinin de katılacağı törende BELTAŞ 1.Amatör Küme'de şampiyon olarak yeni sezonda Çorum'u Bölgesel Amatör Lig'de temsil edecek olan Mimar Sinanspor Kulübü kupasını alacak.

Törende, misafirlere çeşitli ikramlarda da bulunulacak.

Editör: RIFAT KARA