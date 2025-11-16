Ziyarette, kentte yürütülen eğitim ve ticaret alanındaki çalışmalar ile kurumlar arası iş birliği imkanları üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. İl Müdürü Cemil Çağlar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Kurumlarımız arasındaki bu tür iş birlikleri, hem eğitim alanında hem de öğrencilerimizin mesleki gelişimi açısından büyük önem taşıyor” dedi.

Tülay Şahin ise, eğitim camiasının geleceğe yön veren en önemli yapı taşlarından biri olduğunu vurgulayarak, Çorum’da sürdürülen projelerde ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Muhabir: SELDA FINDIK