Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı satış ve toplu tüketim işletmelerinde ülke çapında eş zamanlı başlatılan denetim programı kapsamında, ilde faaliyet gösteren işletmelerde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi.

Müdürlüğe bağlı teknik personelin katılımıyla yapılan denetimlerde, gıda güvenilirliği, hijyen şartları, personel sağlığı, saklama koşulları, ekipman temizliği ve mevzuata uygunluk gibi kritik başlıklar detaylı şekilde incelendi. İşletmelerde kullanılan hammaddelerden servis alanlarına, depolama birimlerinden hazırlık bölümlerine kadar birçok noktada kontrol sağlandı.

Yetkililer, özellikle yoğun ziyaretçi alan turizm işletmelerinde standardın korunmasının önemine dikkat çekerek, halkın güvenli ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi için yürütülen çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, mevzuata aykırılık tespit edilen işletmelerle ilgili gerekli idari işlemlerin uygulanacağını kaydetti.

Kent genelinde gerçekleştirilen bu denetimlerin, gıda güvenliği bilincinin artırılması ve işletmelerde sürdürülebilir hijyen standartlarının sağlanması amacıyla belirli aralıklarla devam edeceği bildirildi.

