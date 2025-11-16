Toplantıda, kampanyanın amacı ve uygulanacak süreçler hakkında detaylı bilgi verildi. Proje kapsamında toplumun sağlıklı beslenme alışkanlıklarını geliştirmek, beyaz ekmek tüketimini azaltmak ve lif açısından zengin, besin değeri yüksek tam buğday ekmeği tüketimini yaygınlaştırmak hedefleniyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, kampanyanın halk sağlığı açısından büyük önem taşıdığını belirterek, “Tam buğday ekmeği; daha uzun süre tokluk hissi veren, sindirim sistemini destekleyen ve besleyici yönüyle öne çıkan bir gıda. Bu çalışmayla hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz bilinçlenecek” ifadelerini kullandı.

Program kapsamında önümüzdeki günlerde fırıncılar, diyetisyenler, eğitim kurumları ve yerel yönetimlerle işbirliği içinde farkındalık faaliyetleri yürütülecek. Broşür dağıtımları, bilgilendirme seminerleri ve medya kampanyalarıyla vatandaşların tam buğday ekmeğine yönelmesi teşvik edilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, kampanyanın ülke genelinde eş zamanlı olarak yürütüleceğini, sağlıklı beslenme bilincinin toplum genelinde kalıcı hale getirilmesinin hedeflendiğini bildirdi.

KAMPANYA BAŞLATILDI

Bakanlığın toplantısının ardından Çorum’da kampanya illeri arasına katıldı. Kampanya doğrultusunda kentteki belirlenen fırınlarda incelemelerde bulunduklarını belirten Tarım ve Orman İl Müdürü Hasan Taş, müdürlük teknik personeli tarafından ön görüşmeler yapıldığını ve bilgilendirme anketlerinin uygulandığını söyledi.

Tam buğday ekmeğinin yüksek lif içeriğiyle sindirim sistemini desteklediğini vurgulayan Taş, şu bilgileri paylaştı: “Tam buğday ekmeği; tokluk hissini artırarak dengeli beslenmeye katkı sağlar, kan şekeri dengesine yardımcı olur ve kalp sağlığını korur. Sağlıklı toplum, bilinçli beslenme ile başlar. Biz de ilimizde tam buğday ekmeğinin yaygınlaşması için çalışmalarımıza hız kesmeden devam ediyoruz.” dedi.

Kampanya kapsamında fırınlarda bilgilendirme ve tüketici farkındalığını artırmaya yönelik çalışmaların devam edeceği bildirildi.

Muhabir: Haber Merkezi