AK Parti Sungurlu İlçe Başkanı Nuh Aluç, İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda yapılan değerlendirmeler sonucunda, İlçe Teşkilatının “en başarılı teşkilat” seçilmesinden büyük bir gurur duyduklarını açıkladı.

Aluç açıklamasında, “İl Danışma Meclisi Toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantıda yapılan değerlendirmeler sonucunda, en başarılı ilçe teşkilatı olarak Sungurlu İlçe Teşkilatımızın seçilmesinden büyük bir gurur duydum” dedi.

Nuh Aluç ayrıca, teşkilat çalışmalarında gösterdiği üstün gayret ve özveriyle en çok üye kazandıran kişi olan AK Parti Sungurlu Gençlik Kolları Başkanı Alaattin Enes Özdemir’i tebrik etti.

Aluç, “Emek veren tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, birlik ve beraberlik içinde nice güzel çalışmalara imza atacağımıza yürekten inanıyorum,” ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısına AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, İl Genel Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, Gençlik Kolları Başkanı Onur Civan, İl Kadın Kolları Başkanı Semra Akyüz Özdağ, il genel meclis üyeleri ilçe başkanları, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri katıldı.

Muhabir: Haber Merkezi