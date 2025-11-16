Tarım ve Orman Bakanlığı bütçesiyle desteklenen, İskilip Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Çift İle Koyun, Gerisi Oyun” Projesi kapsamında hak sahibi üreticilere küçükbaş hayvan yemliği ve otluğu dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş’ın da katılımıyla düzenlenen törende, bölgedeki yetiştiricilerin üretim koşullarını iyileştirecek önemli bir destek daha hayata geçirilmiş oldu.

Programa; İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizlikçi, İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, kurum personeli, ilçe protokolü ve çok sayıda çiftçi katıldı. Projeye başvuru yapan 39 yetiştiricinin tamamına, toplam 85 adet yemlik ve otluk teslim edildi. Dağıtım töreni, üreticilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Hasan Taş, projenin amacının küçükbaş hayvancılığı daha modern, hijyenik ve verimli bir yapıya kavuşturmak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bakanlığımız desteğiyle yürüttüğümüz proje, üreticilerimizin refahını artırırken hayvanlarımızın bakım koşullarını iyileştirmeyi hedefliyor. Bugün İskilip’te 39 yetiştiricimize 85 adet yemlik ve otluk teslim ederek üretim sürecini kolaylaştıracak önemli bir adım atmış bulunuyoruz. Küçükbaş hayvancılığın güçlenmesi, kırsal kalkınmanın sürdürülebilirliği açısından kritik öneme sahip. Üreticilerimizin her daim yanındayız. Bu projenin hazırlanmasında emeği geçen İlçe Müdürlüğümüze, Kaymakamlığımıza, belediyemize, kurum personelimize ve en önemlisi emekleriyle toprağa, hayvanına sahip çıkan tüm üreticilerimize teşekkür ediyor, projemizin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum”

Toplam 600 bin TL bütçeye sahip olan projenin %75’i hibe, %25’i ise üreticilerin katkı payından oluşuyor. Ekipman desteğinin hem üretim kalitesini hem de hayvan refahını artıracağı belirtilirken, proje bölgedeki yetiştiricilere moral ve motivasyon sağladı.

