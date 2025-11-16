Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) tarafından gerçekleştirilen “Laiklik, Saygı, Hoşgörü ve Özgür Düşünce” temalı karikatür yarışmasında Pamuk, ikincilik ödülünün sahibi oldu.

Sanatçının yarışmaya gönderdiği eser, temayı özgün bir bakış açısıyla ele alması ve çizgi dilindeki başarı nedeniyle jüri tarafından değerlendirilmeye değer görüldü. Uğur Pamuk böylece son yıllarda aldığı ödüllere bir yenisini daha eklemiş oldu.

Uğur Pamuk’un başarısı, Çorum’da sanat camiası tarafından da memnuniyetle karşılandı. Sanatçının çizgilerinde toplumsal meselelere dikkat çeken yaklaşımının özellikle genç çizerler için ilham verici olduğu ifade edildi.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ