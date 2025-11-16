Prof. Dr. Ömer İskender Tuluk’un amcası, Murat Savaş Tuluk’un büyükbabası olan Hacı Hüseyin Tuluk’un cenazesi Akşemseddin Cami’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Ulumezar’da toprağa verildi.

Cenazeye Çorum Valisi Ali Çalgan, Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, önceki dönem AK Parti Çorum Milletvekili Erol Kavuncu, CHP Belediye Meclis Grup Başkanvekili Tuncay Yılmaz, Üçtutlar Mahallesi Muhtarı Mehmet Bölükbaş ile çok sayıda vatandaş katıldı. Aynı yerde vefat eden hemşehrilerimiz Ayşa Gönen, Haydar Doğan ve Halis Özkeçeli’nin de cenaze namazı kılındı.

ÇORUM HABER merhume ve merhumlara Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi