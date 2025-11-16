Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi’nde kapılarını ziyaretçilerine açan Mobilya Dekorasyon ve İnşaat Yapı Fuarı’na katılan Marangozlar Esnaf Odası, açtığı stantla büyük ilgi gördü.



Marangozlar Esnaf Odası Başkanı Yücel Şahin, fuarın Çorum’un ekonomisine, üretimine ve istihdamına önemli katkılar sunacağını söyledi. Mobilya sektörünün emeğin, tasarımın ve ustalığın buluştuğu bir alan olduğunu ifade eden Oda Başkanı Şahin, Çorumlular olarak bizlerin köklü bir el sanatları geleneğini modern teknik üretim teknikleriyle buluşturarak hem yerel hem de ulusal pazarda kendimize güçlü bir yer edindiğimizi dile getirdi.



Fuarın Çorum’un güzide firmalarının tanıtımına katkı sunacağına inancının tam olduğunu vurgulayan Şahin, yeni işbirliklerine ve şehrin ticari hayatına canlılık getireceğini belirterek, fuarın gerçekleşmesinde emeği geçen başta Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi olmak üzere, Ticaret ve Sanayi Odası, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Proaktif Fuarcılık yetkililerine teşekkür etti.

Ayrıca, 2026 yılının Ocak ayında yapılacak olan esnaf odalarının Genel Kurulu’nda tekrar Oda Başkanlığına aday olduğunu duyuran Yücel Şahin, oda seçimlerinin şimdiden Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarlara hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti.