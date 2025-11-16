Açıklamada, Türkiye’de milyonlarca vatandaşın yasal ve yasadışı bahis nedeniyle ekonomik ve sosyal sorunlar yaşadığı belirtilerek, şans oyunlarının “borçlanma, aile içi huzursuzluk ve bağımlılık” yarattığı ifade edildi. Partinin açıklamasında, “Devlet kumar oynatmaz, devlet bahis oynatmaz, devlet halkını kumara teşvik etmez” ifadeleri yer aldı.

KANUN TEKLİFİ VERİLDİ

Vatan Partisi’nin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne “Şans Oyunlarının ve Bahislerin Yasaklanmasına Dair Kanun Teklifi” sunduğu da duyuruldu. Teklifte, Milli Piyango ve Spor Toto Teşkilatlarının kapatılması, talih oyunlarının tamamen yasaklanması ve kumar oynatan ya da oynayanlara cezai yaptırımlar getirilmesi öngörülüyor.

Kumar ve bahsin, yalnızca bireyin değil; toplumun, ailenin ve milli ekonominin de düşmanı olduğu, aileleri parçalayarak borçlanmayı, iflası ve suç oranlarını artırdığı belirtilen açıklamada: “Kumar bağımlılığı, uyuşturucu ve alkol kadar yıkıcı bir hastalıktır. Bugün ülkemizde 10 milyondan fazla yurttaşımız, yasal veya yasadışı bahis sitelerine üyedir. Devletin görevi, bu bağımlılığı beslemek değil; ortadan kaldırmaktır” görüşüne yer verildi.

“YASADIŞI BAHİS” VURGUSU

Açıklamada yasadışı bahis sitelerinin gençleri hedef aldığı, bu siteler aracılığıyla her yıl büyük miktarda paranın yurt dışına aktarıldığı ve bunun bir “milli güvenlik sorunu” haline geldiği savunuldu.

Yasadışı ağlarla mücadelede yalnızca cezai tedbirlerni yeterli olmadığı, devletin yerli yazılım ekipleriyle dijital bir savunma sistemi kurması gerektiği belirtilen açıklamada şu görüşlere yer verildi:

“SORUNUN KÖKENİ EKONOMİK YAPIDA”

“Vatan Partisi olarak diyoruz ki; yurt dışı merkezli bu ağlara karşı yalnızca cezai tedbirler değil, milli bir bilişim savunması kurulmalıdır. Devlet, yerli yazılım ekipleriyle VPN tabanlı erişim kanallarını kapatmalı, sanal ortamda “dijital vatan savunması” başlatmalıdır. Kumar sitelerinin reklamını yapan sosyal medya platformları ve yayıncılar hakkında da hukuki süreçler derhal işletilmelidir.

Kumardaki patlama, ekonomik sistemin yarattığı bir sonuçtur. Üretimden kopan, alın terini küçümseyen tüketim kültürü; emeği değersizleştirip “şansı” kutsamıştır. Vatan Partisi bu bataktan çıkışın yolunu Üretim Devriminde görüyor. İşsizliğe son verilmeli, gençlerimiz yetenekleri doğrultusunda sanata, bilime ve spora yönlendirilmelidir.

Çözüm; kumar değil, üretimdir. Çözüm; bahis değil, alın teridir. Çözüm; tüketim değil, emektir! Devlet, milletini kumarla değil; üretimle, emekle ve onurlu bir yaşamla buluşturmalıdır. Üretenlerin Türkiye’si ve milli ekonominin yeniden ayağa kalkması için bütün halkımızı Vatan Partisi saflarına davet ediyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi