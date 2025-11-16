Necip Taşkın, saha çalışmalarından edindikleri bilgilerle ilgili şu açıklamayı yaptı: “6 aylık sürenin 12 aya çıkarılmasıyla ASM çalışanlarının mağduriyetinin ileriye dönük ertelendiğini düşünüyoruz. “Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde yapılan düzenleme ile 6 ay kayıtlı olduğu Aile Hekimliğine muayeneye gelmeyen hastalar için yarım katsayı ödenmesi nedeniyle maaştan %12-15 arasındaki kesinti yapıldı. Yani Aile Hekimine gitmeyen hastanın cezasını ASM çalışanlarına kestiler. Tepkiler üzerine 10 Temmuz 2025 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile 6 aylık süre 12 aya çıkarıldı. Yapılan kesintiler de çalışanlara iade edildi. Ancak Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile sorununun tam olarak çözülmediğini biliyoruz.

Gelmeyen hastaların 6 aylık süresinin 12 aya çıkarılmasıyla ASM çalışanlarının mağduriyetinin ileriye dönük ertelendiğini gördük. Saha çalışmalarından edindiğimiz bilgilere göre son 1 yıl Aile Sağlığı Merkezine başvurmayan ister yurt içinde ister yurt dışında olsun nüfus grupları arandığında hasta veya yakını tarafından ters, kırıcı ve incitici tepkilerle karşılaştıkları ifade ediliyor. Aile Sağlığı Merkezine son 1 yıl içerisinde hiç gelmeyen veya gelemeyeceği konumda olup da kayıt almayan hastalar nedeniyle çalışanlardan kesinti yapılmaması gerekir. Bu konuda çalışanların mağdur edilmemesi ve motivasyonlarının düşmemesi açısından, Aile Sağlığı Merkezine başvurmayan nüfus gruplarıyla ilgili kesintiler kaldırılmalıdır.

“ATAMA KURA İLE OLMALI”

Diğer yandan ASM’lere personel atamalarında; kura ile atanan doktorlar gibi ebe, hemşire ve diğer personel atamaları da kura ile yapılmalıdır. Sağlık çalışanının özlük ve mali haklarının korunması açısından ebe, hemşire ve diğer personel atamalarının kura ile yapılması keyfiyeti ortadan kaldıracaktır.

“İZİN SORUNLARI ÇÖZÜLMELİ”

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile Anayasa ve Türkiye’nin taraf olduğu uluslararası sözleşmelere göre yasal temel haklardan sayılan yıllık izin (dinlenme hakkı) hakkının kullanımında ASM’lerde uygulanan vekaletle izin yöntemi yasal olmayıp çalışanların dinlenme hakkının gaspı anlamına gelmektedir. Aynı zamanda çalışanların üzerine daha fazla iş yükü binmekte, yoğun ve yorucu mesai nedeniyle daha fazla yıpranmakta, ruhi ve bedeni sağlıkları tehlikeye düşmektedir.

“MOTİVASYON DÜŞÜYOR”

ASM’lerde çalışanların hasta ihmalkarlığı nedeniyle yaşadığı diğer bir sorunda performans cezasına çarptırılmasıdır! Gebelik bildirimini yapmayan veya bebek-çocuk aşı-izlemlerine gelmeyen hastalar nedeniyle çalışanlara performans cezası uygulanıyor, bu da maaşından kesintiye neden oluyor.

“EKSİK MALZEME”

ASM’lerde giderleri kısma düşüncesi var. Bu nedenle ihtiyaç duyulan malzemeler ya alınmıyor ya da eksik alıyor. Kış mevsimi nedeniyle şu an en büyük gereksinim ısınmadır. Ancak giderlerin asgari seviyede tutulması amacıyla ısınma, malzeme, temizlik gibi hem sağlık hizmetine yönelik malzemeler hem de hijyeni sağlamak için gerekli malzemeler alınmıyor veya kısıtlı alınıyor. ASM’lerin İşletme mantığıyla işletilmesi sadece çalışanları değil, aynı zamanda hizmeti alanları da mağdur etmektedir.

“DIŞARIDAN ALINAN PERSONEL SORUNU”

Aile Hekiminin dışarıdan aldığı sağlık personelinin görev, yetki ve sorumluluklarının tam olarak belli olmaması nedeniyle görevle ilgili sıkıntılar yaşanmaktadır. Dışarıdan alınan sağlık personelinin görev, yetki ve sorumluluk sınırları resmi olarak belirlenmediği için banko personeli gibi çalıştırılıyor; kan alma, enjeksiyon, pansuman gibi yapması gereken işler ise atanmış ebe, hemşire gibi personelin üzerine kalarak iş yükünü artırıyor. İş yükü zaten fazla olan ve yoğun emekle çalışan ebe ve hemşire gibi sağlık çalışanlarının üzerine ekstra iş yükü eklenmesini doğru bulmuyoruz. Bu, çalışanların moral ve motivasyonunu düşürmektedir. Bu durum kabul edilemez.

“TAKİP EDİYORUZ”

Sağlık çalışanlarının her zaman yanında olan sendikamız, ASM çalışanlarının sorunlarının ilgili makamlara iletilmesini görev addetmiştir. Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği başta olmak üzere ASM çalışanlarını memnun edecek bir düzenleme hayata geçirilmelidir. Performans, teşvik vs ile adeta yarıştırılan ASM çalışanları maaşlarının düşmemesi için güçlü bir irade ile çalışırken, özveriyle yürütülen hizmetin göz ardı edilmemesi gerektiği düşüncesiyle, ASM çalışanlarının tüm sorunlarının takipçisi olacağımızı bir kez daha ifade etmek istiyoruz.”

Muhabir: Haber Merkezi