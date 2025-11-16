Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ecz. Erol Afacan beraberinde Yönetim Kurulu Üyeleri Ecz. Ayşe Nur Kaya, Ecz. Ceyhun Karakuş ve Ecz. Serhat Battal Külük ile birlikte Çorum İl Defterdarı Erkan Ciğer'e iade-i ziyarette bulundu.

Ziyarette ekonomi, maliye, spor, teknoloji ve gündem gibi birçok konuda keyifli bir sohbet gerçekleştirildiği belirtildi. Oda yönetimi, Defterdar Ciğer'e hoş sohbetinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

Afacan ve Eczacı Odası yönetimi ayrıca yeniden seçilmeleri nedeni ile bazı heyetleri ağırladı. Bu kapsamda 56. Bölge Erzincan Eczacı Odası Başkanı Ecz. Burak Sarıkaya; Hitit Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Eczane Hizmetleri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Bediha Akmeşe ve öğretim görevlileri Ecz. Sevim Gökçe Yılmaz ile Ecz. Hüsne Tatlısu ve son olarak ise Nevzat Ecza Deposu Çorum Bölge Müdürü Nevzat Karagöz ile Samsun Müşteri Hizmetleri Müdürü Çağlar Yılmaz, 45. Bölge Çorum Eczacı Odası’na kutlama ziyaretinde bulundular.

Eczacılık mesleğinin geleceği, ortak sorunlar, çözüm önerileri, HİTÜ’de Eczane Hizmetleri Programı’nın ders müfredatı gibi konular üzerine fikir alışverişinde bulunulan ziyaretlerde heyetler Erol Afacan ve yönetimini tebrik ederek görevlerinde başarı diledi.

Muhabir: Haber Merkezi