Çorum merkeze bağlı Üçköy Köyü'nden gelme Haydar Doğan (65) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Beden Eğitimi Öğretmeni İlhami Doğan, İbrahim ve Bekir Doğan ile Feride Yılmaz ve Şerife Baykan'ın ağabeyi Haydar Doğan rahatsızlığı sebebi ile bir süredir tedavi gördüğü Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat etti.

Merhumun cenazesi öğle namazına müteakip Akşemseddin Caminde kılınan cenaze namazından sonra Ulumezar’da defnedildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diler.

Muhabir: Haber Merkezi