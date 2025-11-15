HSK ve Yargıtay heyeti Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, Çorum Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hasan Öztürk, Çorum Vergi Mahkemesi Başkanı Abdullah Çayır ve Sungurlu Cumhuriyet Başsavcısı Suat Arslan’ın da katılımıyla ilk olarak Çorum Valisi Ali Çalgan’ı ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette, yargı teşkilatının çalışmaları ve Çorum’daki adli işleyiş üzerine karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu. İl genelindeki yargı hizmetlerinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişi de yapıldı. Vali Çalgan, nazik ziyaretlerinden dolayı heyete teşekkür ederek duyduğu memnuniyeti ifade etti.

HSK ve Yargıtay üyelerinden oluşan heyet daha sonra ise Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ı ziyaret ederek bir süre görüştü. Başkan Aşgın Belediye’de misafir ettiği üst düzey yargı mensuplarına nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

HSK ve Yargıtay heyetinin bir diğer durağı ise Çorum Adliyesi oldu.

Muhabir: Haber Merkezi