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BRHD (Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltraşlar Derneği ) üyesi olan ve sanat çalışmalarını Ankara’da kendi atölyesinde devam ettiren Velidedeoğlu’nun Retrospektif Sergisi sanatseverlerle buluştu.



Çorum Belediyesi Sanat Galerisi’ndeki serginin açılışına Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti İl Başkanı Murat Günay, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Bektaş ile çok sayıda sanatseverler katıldı.

50 eserin yer aldığı serginin açılışında konuşan Tuğrul Velidedeoğlu, ilk eserinin 60 yıl önce sergilendiğini, 2012 yılında da ikinci sergisini yine Çorum’da açtığını söyledi.



Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise Çorum’un en çok kültür ve sanatla anılması gerektiğini belirterek, “Yaptığımız yollar, binalar 10-20 yıl sonra eskiyor. Ama kültür ve sanat alanında yapılan çalışmalar bizim için en kalıcı eserlerdir. Çorum’u kültür şehri yapma konusunda emin adımlarla ilerliyoruz” dedi.

Sergi, 24 Aralık’a kadar ziyaretçilere açık olacak.