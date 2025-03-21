Türkiye Yüzme Federasyonu’nun Çorum temsilciliği görevini başarıyla sürdüren Tuğrul Özkadı, ikinci dönem için yeniden atandı. Yıllardır yüzme sporunun gelişimi adına önemli çalışmalara imza atan Özkadı, yeni dönemde de Çorum’daki yüzme faaliyetlerinin daha da ileriye taşınması için çalışmalarına kararlılıkla devam edeceğini söyledi.

İkinci dönem atamasından sonra bir açıklama yapan Tuğrul Özkadı, “Yüzme İl Temsilcisi olarak tekrar görevlendirilmiş olmanın gururunu yaşıyorum. İlk dönemimizde olduğu gibi, yüzme sporunun gelişimi ve yaygınlaştırılması adına çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz. Sporcularımızın, antrenörlerimizin, hakemlerimizin ve yüzme ailesinin tüm üyelerinin desteğiyle, Çorum’da yüzme sporunu daha ileriye taşımak için var gücümüzle çalışacağız. Bu süreçte emeği geçen herkese teşekkür ederim. Hep birlikte, daha güçlü bir yüzme camiası oluşturmayı diliyorum” şeklinde konuştu.

Yeni dönemde yüzme sporunun gelişimi için ilimizdeki tüm resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde çalışacaklarını da vurgulayan Özkadı, sporculara daha iyi imkânlar sağlamak, antrenörleri ve hakemleri desteklemek, yüzme sporunu Çorum’da daha geniş kitlelere yaymak adına çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.

Özkadı, yüzme sporuna verdiği desteklerden dolayı Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a teşekkür etti.