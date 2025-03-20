Okul Sporları Daire Başkanlığı’nın 2025 yılı faaliyet programında yer alan Okullararası B Gençler (kız-erkek) Bilek Güreşi Grup Birinciliği 17-19 Mart tarihleri arasında Zonguldak’ta yapıldı. Çorum’u temsil eden Bayatlı öğrenciler 5 sıklette 3 altın, 2 gümüş ve 4 bronz madalya ile büyük bir başarıya imza attı. Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Servet Yücel 75 kilo sağ kolda, Ramazan Yardımcı 45 kilo sağ kolda ve Hayriye Tilci 60 kilo sol koda birinci olarak altın madalyanın sahibi oldu. Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Seher Altay 70 kilo sağ kolda ve Bayat Anadolu Lisesi’nden Merve Şahin sol kol 55 kiloda ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Sıkletlerinde birinci ve ikinci olan Çorumlu öğrenciler 17-19 Nisan tarihleri arasında Manisa’da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası’nda mücadele etmeye hak kazandılar.