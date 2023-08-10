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Uzun yıllardan beri Çorum’da ayakkabıcı esnaflığı yapan Mehmet İlbaş ve Havana İlbaş’ın oğlu Mustafa İlbaş ile Güven Otomotiv Sahibi Ayhan ve Güzide Güler Güven’in kızı Tuğçe düzenlenen görkemli bir düğün töreni ile hayatını birleştirdi.

Yıldız Park Düğün Salonu’nda düzenlenen düğün törenine iş dünyası ve eğitim camiasından çok sayıda davetli ile her iki ailenin yakınları katıldı.

Genç çiftin nikâhını Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın kıydı. Aşgın, genç çifte ömür boyu mutluluklar dilerken, içerisinde Kur’an-ı Kerim ve Türk Bayrağı ile nikâhta kullanılan kalemin de bulunduğu bir hediye seti hediye etti.