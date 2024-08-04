Olay 2016 yılında Kargı'da yaşandı. İddialara göre, Metin Çiçek, Beşiktaşlı arkadaşlarına şaka amaçlı video çekip Whatsaap'tan göndermek istedi. Arkadaşı Erhan Çiftçi'nin getirdiği tüfeği kullandı. Çiçek, tüfeği arkadaşı Çiftçi'ye doğrultarak ateş ediyormuş gibi yaptı. O anları kayda aldı. Daha sonra aynısını yapması için tüfeği Erhan Çiftçi'ye uzattı.

Çiftçi videonun gerçeğe daha yakın olması için tüfeğin boş olduğunu düşünerek doldur boşalt yaptı. Sonra da tetiğe bastı. Tüfeğin ateş almasıyla yaralanan Çiçek, hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.

16 yıl 8 ay hapis cezası verdi

Çorum 1. Ağır Ceza Mahkemesi tüfeği ateşleyen Erhan Çiftçi'yi bilinçli taksirle öldürmek suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasıyla cezalandırdı. Karar istinafa taşındı. İstinaf, bilinçli kasıt değil Olası Kasten Öldürme dedi 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Temyiz için dosya Yargıtay'a gitti.

Yargıtay kararı bozdu

Yargıtay sanıkla maktul arasında kasıtlı olarak öldürme ve yaralamayı gerektirir bir nedenin olmadığını ilk Çiçek'in tüfekle tavana ateş ettiğini patlamaması üzerine tüfeğin boş olduğunu düşünerek Erhan Çiftçi'ye doğrulttuğunu ancak tetiğe basmadığını basması durumunda ise muhtemelen Çiftçi'nin yaralanacağını belirtti.

Yargıtay bu gerekçelerle sanığın eyleminin bilinçli taksirle öldürme suçunu oluşturduğunu belirterek Bölge Adliye Mahkemesi kararını yani 16 yıl 8 ay hapis cezası kararının bozulmasına hükmetti.