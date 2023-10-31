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Lüksemburg maçını hazırlıklarını hazırlıklarını Çorum Şehir Stadı'nda yaptığı antrenmanlarla sürdüren A Milli Kadın Futbol takımının son antrenmanını Çorum Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı Yasin Aksoy ziyaret etti.

TÜFAD Başkan Yardımcısı Hüseyin Eğer ve Genel Sekreter Sadık Tahir Bıyıkoğlu ile birlikte A Millilerin antrenmanını ziyaret eden Başkan Yasin Aksoy bir süre antrenmanı izlediler. Daha sonra Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası ile görüşen Aksoy ve beraberindekiler Kıragası'na TÜFAD milli takım forması hediye ettiler.

Antrenman sonunda futbolcularla da bir araya gelen TÜFAD heyeti tatlı ikramında bulunarak Lüksemburg maçında başarı dileklerini ilettiler.