TÜFAD Prestige Hotel’de gerçekleşen 3.Yönetim Kurulu Toplantısı’na TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, Genel Başkan Yardımcısı Samet Aybaba, Genel Sekreter, Alaaddin Naganlu, Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy ve diğer illerden gelen Şube Başkanları katıldı. Genel Başkan İsmail Dilber’in açılış konuşması ile başlayan Yönetim Kurulu Toplantısı, Genel Merkez’in çalışmaları, şubeler ile ilgili konular ve gelişim seminerleri ile ilgili konular ele alındı.

Yaklaşık 2 saat süren toplantı sonunda Çorum Şube Başkanı Yasin Aksoy, Dilber ve Aybaba ile bir araya gelerek davetten dolayı teşekkürlerini iletti.