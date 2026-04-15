Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile TOBB Çorum Kadın Girişimciler Kurulu iş birliğinde, yazar Aysel Gürsoy’un kaleme aldığı “Çöl Fırtınası” adlı eser üzerine söyleşi gerçekleştirilecek.

Girişimci ve Hititolog Ayten Çöl’ün yaşam hikayesini konu alan eser kapsamında düzenlenecek programda, Ayten Çöl de katılımcılarla bir araya gelerek girişimcilik deneyimlerini paylaşacak.

Söyleşi, bugün (15 Nisan 2026 Çarşamba günü) saat 16.00’da Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılacak. Etkinliğe tüm üyelerin davetli olduğu bildirildi.

Programın, girişimcilik ve kişisel gelişim alanında katılımcılara önemli katkılar sunması bekleniyor.

