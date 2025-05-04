Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) haftalık olağan Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıya, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız da katılarak Çorum iş dünyasıyla bir araya geldi.

Çorum Milletvekili Tahtasız, toplantı sırasında yaptığı değerlendirmelerde, yerel üretimin ve yatırım ortamının güçlendirilmesi için üzerlerine düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazır olduklarını ifade etti.

Başaranhıncal ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çorum’un kalkınması için siyasetin ve iş dünyasının birlikte hareket etmesinin önemine vurgu yaptı.

Editör: Haber Merkezi