Kızılay Şube Başkanı Kerim Mandıralıoğlu ve ekibi Ramazan ayında da çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Mandıralıoğlu, 243 adet yardım kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını söyleyerek, “Kızılay Sungurlu Şubesi olarak mübarek Ramazan ayı içinde birçok hayra öncülük etmeye çalıştık. Genel Merkez ve yerel kaynaklardan gelen 243 adet Yardım Kolisini ihtiyaç sahiplerine ulaştırdık. Zekat ve Fitre bağışlarından 240.060 Türk Lirasını Gazze, 16.000 Afrika, 5.000 Afganistan'a olmak üzere toplam 261.060 Türk Lirasını yurt dışına gönderdik. Genel Merkezimizden gelenlerle birlikte 578.000 Türk Lirasını Sungurlu'da muhtaçlara dağıttık.

Ayrıca Kızılay Kıyma ve çok sayıda pide dağıtımlarımız oldu. Yardımlarında Sungurlu Kızılay'ı tercih eden tüm kardeşlerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. "Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz." (Nahl, 97) İyilik, yardımlaşma ve huzur dolu nice Ramazan ve Bayramlara kavuşmamız duasıyla.” ifadelerini kullandı.

Editör: HABER MERKEZİ