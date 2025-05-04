Hitit Üniversitesi Radyosu Hitit FM, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama etkinlikleri kapsamında minik konuklarını ağırladı. “Bilim İletişimi, 23 Nisan Özel” programı çerçevesinde düzenlenen özel yayınlarda çocuklar, profesyonel radyo stüdyosunda sunuculuk deneyimi yaşadı.

Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Pazarlama ve Reklamcılık Bölümü Medya ve İletişim Programı öğrencilerinin “Radyo ve Televizyon'da Yapım ve Yönetim” dersi kapsamında hazırlanan özel yayın, çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Program, Fatih Sultan Mehmet İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Kürşat Metehan Kıvrak’ın sunumuyla başladı. Kıvrak, 23 Nisan’a özel şiirler, Atatürk’ün sözleri ve çocuk şarkılarının yer aldığı programı başarıyla sundu.

Yunus Emre İlkokulu 4. sınıf öğrencilerinden İpek Çelik’in sunuculuğunu yaptığı ikinci programda ise Baran, Naz, Ali Deniz, Bahar, Elmas, Zehra, Zeynep, Ece, Feryal İpek ve Belinay da yer aldı. Yayın, “Durun durun! Radyolarınızın frekanslarıyla oynamayın, doğru yerde Hitit FM’desiniz. Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyoruz. Ablalarımızın, abilerimizin mikrofonlarını devraldık ve bugün radyolarınıza misafir olacağız.” şeklindeki neşeli anonsla başladı ve dinleyicilere tebessüm ettirdi.

Yayında, çocuklar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 105. yılına değinirken, günün anlam ve önemine dair sözler, Atatürk şiirleri ve TRT Çocuk Korosu tarafından seslendirilen şarkılarla bayram sevincini paylaştı.

Hitit Üniversitesi Radyosu Hitit FM’de kısmi zamanlı görev alan Medya ve İletişim Programı öğrencisi Nehir Bayraktar, “Bilim İletişimi 23 Nisan Özel Programı” kapsamında çocukların profesyonel stüdyo ve mikrofon ile tanıştıklarını ifade ederek şunları söyledi: “Öğrenciler, seslerinin anlık olarak profesyonel sistemde kulaklıktan nasıl duyulduğunun farkına vardılar ve sunuculuk deneyimi kazandılar. Burada görev alan büyüklerinden yayıncılık adına hızlı bir eğitim almış oldular. Çocuklarımız için çok güzel bir deneyim oldu. Bu güzel ve özel günde çocuklarımız için de güzel bir hediyeyi kendi alanımızın içinden vermiş olduk.”

Program sonunda Medya ve İletişim Programı öğrencileri, minik radyoculara çeşitli hediyeler verdi.

Editör: Haber Merkezi