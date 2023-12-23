Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal beraberinde TOBB öncülüğünde Çorum TSO koordinatörlüğünde çalışmalarını sürdüren TOBB İl Kadın Girişimciler İcra Kurulu (KGK) Başkanı Zeynep Çenesiz Yarımca, TOBB İl Genç Girişimciler İcra Kurulu (GGK) Başkanı Mehmet Fatih Altan, KGK Başkan Yardımcısı Gülden Arzoğlu ve GGK Başkan Yardımcıları Ozan Gazel ve Sinan Çakır ile birlikte Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

Cumhuriyet Başsavcısı Bektaş’a nezaketi ve misafirperverliği için teşekkür eden Çorum TSO Başkanı Başaranhıncal, çalışmalarında başarı diledi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başsavcı Bektaş ise TSO Başkanı Başaranhıncal ve beraberindeki heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Çorum için birlikte çalışmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.