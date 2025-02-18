Bağcıoğlu, CHP Çorum İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, “İtibardan tasarruf edilmeyecekse, emeklinin yaşam hakkından da tasarruf edilmesin” dedi.

CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, CHP Çorum Merkez İlçe Başkanı Utku Ulaş Taşar, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanı Serap Meriç, Belediye Meclisi Grup Başkanı Arslan Kaya, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleri ile partililerin katıldığı basın toplantısında konuşan Bağcıoğlu, geçen yıl İstanbul'da “Kahramanlara Vefa Çalıştayı” düzenlediklerini belirterek, “18 kanun teklifi hazırlandı. Bunların hepsi Türkiye Büyük Millet Meclisinde ilgili komisyonda Ağustos ayından bu yana bekliyor. Bu tekliflerin bir an önce yasalaştırılmasını istiyoruz” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile göreve geldiklerinden beri Türkiye genelinde 82 yerleşim yerinde 134 şehit ailesi ve gaziler tarafından kurulan dernekleri ziyaret ettiklerini belirten Bağcıoğlu, ziyaretlerde CHP örgütlerinin milli savunma ve milli güvenlik konularındaki soruları yanıtladıklarını, şehit aileleri ile gazilerin sorun ve taleplerini değerlendirdiklerini anlatarak, emekli askerlerin de özlük haklarıyla ilgili istişare yaptıklarını söyledi.

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Ziyaretlerden sonuçlar çıkardıklarını ayrıca İstanbul'da “Kahramanlara Vefa Çalıştayı” düzenlediklerini kaydeden Bağcıoğlu, bu çalıştayın ardından 18 kanun teklifi hazırladıklarını ancak bunların hepsinin TBMM’de komisyonda beklediğini bildirdi.Kanun tekliflerinde er gazilerin emsal maaş durumu ve özlük haklarının iyileştirilmesi, gazilere yönelik sağlık ve iş konularını içeren düzenlemeleri teklif ettiklerini ifade eden Bağcıoğlu, “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının bu konuyla süratle ilgilenmesini bekliyoruz. Çalıştaydan çıkan sonuçlara göre bu görevin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı değil, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yürütülmesini talep ediyoruz. Aynı dili konuşan, aynı sıkıntıları çekmiş, aynı fedakârlıkları yapmış Milli Savunma Bakanlığı personeli tarafından şehit ve gazi işlemlerinin yürütülmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.Konuşmasında TSK’dan emekli olan personelin ekonomik durumuna da değinen Bağcıoğlu, “TSK emeklileri yoksulluk sınırının altında emekli maaşı alıyor. Emekli astsubaylar ve bir kısım binbaşıların maaşı ise açlık sınırının altında kalıyor. Emekli personel, ikinci bir işte çalışmak zorunda kalıyor. İtibardan tasarruf edilmiyorsa emeklinin yaşam hakkından da tasarruf edilmesin” dedi.