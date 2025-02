Kadeş Barış Meydanı’nda Gaziantepli tekstil işçilerinin mücadelesine destek vermek amacıyla yapılan kitlesel basın açıklamasına Emek Partisi İl Başkanı Muharrem Özünel, CHP Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Aslan Kaya, Sol Parti Merkez İlçe Başkanı Arif Başaran, Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şube Başkanı Uğur Demirer, Birleşik Emekliler Sendikası Çorum İl Temsilcisi Sefa Batak, Emek Partisi yöneticileri ile KESK bileşenleri destek verdi.

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) Çorum Şubeler Platformu adına bir açıklama yapan Eğitim-Sen Çorum Şube Başkanı Kenan Sırma, Gaziantep Bağcılar Organize Sanayi Bölgesinde ucuz emek sömürüsüne sessiz kalanların sermaye sahipleri için OHAL ilan ettiğini söyledi.

Toplumsal desteğini yitiren iktidarın yargıyı siyasallaştırarak, demokrasiden arta kalan ne varsa yok ederek, toplumu sindirerek gücünü korumaya çalıştığını ve kendine muhalif gördüğü her sesi bastırmak istediğini kaydeden

Sırma, “Çöküşünüzü engelleyemeyeceksiniz. Bunu başaramayacaksınız. İşçiler kazanacak, emekçiler kazanacak” ifadesini kullandı.

Kenan Sırma, açıklamasında şunları söyledi:

“İKTİDARIN YARATTIĞI TAHRİBAT, HER GEÇEN GÜN BÜYÜYOR”

“Erdoğan-Şimşek yönetiminin plan ve programları patronların işçi ve emekçilere yönelik saldırılarının artarak devam edeceğini gösteriyor. İnsanca yaşayacak ücret talebiyle sefalet dayatmalarına teslim olmayan işçiler, emekçiler grev ve direnişleriyle ülkenin her yerinden alanlara çıkıyor. İktidarın sesi yandaş medya ve tek adam yönetiminin propagandası, halk büyük bir yokluk ve yoksulluk içinde değilmiş gibi davranıyor. Onlara göre her şey yolunda. Asgari ücrete yüzde 30’luk artış emekli, dul ve yetimlerine yapılan yüzde 16.75‘lik artışla asgari ücretli emekliler “Enflasyona ezdirilmemiş” olarak gösteriliyor.”

“HALKIN İRADESİNE OPERASYON”“Milyonlar yoksullaşırken, gelirlerimiz enflasyona ezdirilirken, işsizlik kronikleşirken ülkeyi yönetenler halkın demokratik tercihleriyle kavga etme yoluna gidiyor. Yerel seçimlerdeki ağır yenilgiyi hazmedemeyenler halkın iradesine karşı operasyonlarını sürdürüyor. Gelirde, vergide ve ülkede adaletsizliği büyüttüğü için ilk seçimde sandığa gömüleceğine emin olanlar, muhalefetsiz bir seçim süreci kurguluyor. Her gün yeni suçlar icat ederek siyasi rakiplerini saf dışı bırakmaya, itiraz edeni susturmaya, hakikati söyleyeni cezalandırmaya çalışıyorlar.”“UCUZ EMEK SÖMÜRÜSÜNÜN YOLU AÇILIYOR”“Eşitsizlikleri büyüttükçe, zengini daha zengin yoksulu daha yoksul yapan bu adaletsiz düzeni sürdürmek zorlaştıkça koca bir ülkeyi sopa ile yönetmeye yelteniyorlar. Yargıyı siyasallaştırarak, kendilerine hak olanı başkalarına suç ilan ederek bu toprakların tüm demokratik birikimini tümüyle yok etmeye yöneliyorlar. Ama başaramayacaklar. Biz var oldukça başaramayacaklar.Biz alnının teriyle geçinenlerin her gün ama her gün karşı karşıya kaldığı, yaşadığı ve değiştirmemiz gereken tablo her geçen gün daha da ağırlaşıyor. Adaletsizlik, yoksulluk, pahalılık, hukuksuzluk ve eşitsizlik her geçen gün daha da büyüyor. İşçiler, emekçiler, emekliler, dar gelirliler için insanca yaşamak ve daha da ötesi hayatta kalmak zorlaşıyor. Katlanılamaz hale gelen bu düzen hepimizi yoksullukta eşitliyor. Baskıyla ve zulümle terbiye etme cihetine giriyor.İnsanca yaşayacak ücret, insanca bir yaşam için başlatılan hak arayışları ve grevler “Milli güvenliği bozucu nitelikte” olduğu gibi gerekçelerle yasaklanırken patronlara sınırsız ucuz emek sömürüsünün yolu açılıyor.”“İKTİDAR, GREV YASAĞI ŞAMPİYONU”“Gaziantep Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde başta AKP Milletvekili İrfan Çelikaslan’ın iki fabrikası olmak üzere dokuz fabrikada binlerce işçi emeklerinin karşılığı haklarını almak için anayasal haklarını kullanarak greve çıktı. İnsanca yaşam mücadelesi veren işçilerin grevi Gaziantep Valisi tarafından anayasa ve yasalar ayaklar altına alınarak, gecenin bir yarısında X hesabı üzerinden gecenin bir yarısında yayınlanan mesajla yasaklanıyor. Binlerce işçinin ekmeklerini büyütme mücadelesi polis ve jandarma zoruyla engellenmek isteniyor. İşçilerin seslerini duyurabileceği her türlü demokratik hak valiliğin izin verdikleri dışında yasaklanarak fiili OHAL ilan ediliyor.Biz bu duruma yabancı değiliz! Saraydaki tek adam iktidarı, 21 grev yasağı ile grev yasağı şampiyonu olarak tarihe geçmiş bir iktidar. Gaziantep Valisi de onun yolunda yürüyor. En son 2 bin metal işçisinin grevini yasakladı. Ama 2.000 metal işçisi bu emperyalist tekellere hizmet eden grev yasağını tanımadı ve fiilen grevlerini sürdürdüler.Hitachi Energy, Schneider Elektrik ve Polonez işçileri grev yasağına rağmen direndiler ve direnişleri zaferle sonuçlandı. Gaziantep Başpınar OSB işçisi de direnecek ve kazanacaktır. İşçilerin ve emekçilerin kendilerine vurulmaya çalışılan zincirleri kırmaktan başka kurtuluşları yoktur. Gün tüm emekçilerin yan yana gelmesini omuz omuza vermesini gerektirmektedir.Gaziantep işçileri, ‘Biz emeğimizin hakkı için buradayız. Halaya, düğüne gelmedik, çocuğumuza harçlık vermek için kredi çekiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Siz yaşamayı sadece nefes almak zannediyorsunuz’ diyorlar. Tüm bu haykırışlar bir valinin yasak kararıyla boğulmak isteniyor. Ancak buradan bir kez daha ilan ediyoruz:Ne DDK yasaları ile aldığınız özel yetkiler ne basına uyguladığınız ambargo ve gözaltılar, ne grev yasaklarınız ne kayyum politikalarınız ne siyasetçilere kurduğunuz kumpaslarınız ne seçim, sandık oyunlarınız ne de gerici faşist rejim hevesleriniz sökmeyecek. Çöküşünüzü engelleyemeyeceksiniz. Bunu başaramayacaksınız. İşçiler kazanacak, emekçiler kazanacak.”