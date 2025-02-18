Çorum’un Alaca ilçesinde korkunç bir kaza meydana geldi.

Alaca’nın Yozgat Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkarak önce ağaca daha sonra ise bir evin depo kapılarına çarparak durabildi.

Alınan bilgiye göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkan cip kaldırıma çıktıktan sonra hızla ilerlemeye devam ederek bir ağaca çarptı. Araç burada da durmayarak bir evin depo kapılarına çarptı. Çarpmanın şiddetiyle cip, hurdaya dönerek kullanılmaz hale geldi.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, kazada ölen ya da yaralanan kimse olmadı.

Editör: Haber Merkezi