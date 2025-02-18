Kaza, Alaca- Yozgat Karayolu’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre Çorum’un Alaca İlçesi istikametinden Yozgat istikametine gitmekte olan Orhan T. yönetimindeki otomobil Kuyluş Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak tarlaya uçtu.

Yoldan gecen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan Meltem Ş., Osman Ş. ve Ahsen Ş. yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapıla yaralılar ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Editör: ÖMÜR SOYTEMİZ