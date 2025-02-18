Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Ocak ayı Motorlu Kara Taşıtları verisini paylaştı. Buna göre Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 62,9'unu otomobil, yüzde 16,7'sini motosiklet, yüzde 14,7'sini kamyonet, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 1,9'unu traktör, yüzde 1,0'ını minibüs, yüzde 0,4'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 30,7 azaldı. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 22,4 azaldı.

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Ocak ayı sonu itibarıyla 31 milyon 463 bin 242 oldu. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 51,9'unu otomobil, yüzde 20,0'ını motosiklet, yüzde 15,0'ını kamyonet, yüzde 7,2'sini traktör, yüzde 3,2'sini kamyon, yüzde 1,7'sini minibüs, yüzde 0,7'sini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında 813 bin 93 adet taşıtın devri yapıldı. Ocak ayında devri yapılan taşıtların yüzde 67,8'ini otomobil, yüzde 15,9'unu kamyonet, yüzde 8,0'ını motosiklet, yüzde 3,4'ünü traktör, yüzde 2,2'sini kamyon, yüzde 1,9'unu minibüs, yüzde 0,6'sını otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan 104 bin 335 adet otomobilin yüzde 51,3'ü benzin, yüzde 25,0'ı hibrit, yüzde 11,9'u elektrikli, yüzde 10,9'u dizel ve yüzde 0,9'u LPG yakıtlıdır. Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 16 milyon 336 bin 762 adet otomobilin ise yüzde 34,0'ı dizel, yüzde 31,7'si LPG, yüzde 30,3'ü benzin, yüzde 2,6'sı hibrit ve yüzde 1,2'si elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(3) otomobillerin oranı ise yüzde 0,2 oldu.

ÇORUM’DA 95 BİN 999 OTOMOBİL VAR

Ocak ayı sonu itibariyle Çorum’da 213 bin 176 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı Samsun’da 499 bin 649; Tokat’ta 237 bin 895 ve Amasya’da ise 153 bin 965’e ulaştı. Çorum’daki araçların 95 bin 999’u otomobillerden oluşan trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısında 2 bin 491 minibüs, Bin 34 otobüs, 25 bin 121 kamyonet, 6 bin 157 kamyon, 34 bin 138 motosiklet, 507 özel amaçlı araç ve 47 bin 729’u ise traktör olarak kayıtlara geçti.

Editör: Haber Merkezi