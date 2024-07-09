Çorum Belediyesi kültür-sanat etkinlikleri kapsamında TRT sanatçılarını müzikseverlerle buluşturuyor. TRT'nin Çorum Belediyesi ile birlikte organize edeceği konser, 11 Temmuz Perşembe günü saat 21.15’te Kadeş Barış Meydanı’nda gerçekleştirilecek.

ÜCRETSİZ VE HALKA AÇIK OLACAK

Ücretsiz ve halka açık olarak gerçekleşecek konser ayrıca TRT Müzik, TRT Türkü ve TRT Nağme’den de canlı yayınla izleyici ve dinleyicilerle buluşacak. Konser programlarında; Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve Çoksesli Müzikler Müdürlüklerinde görevli TRT ses ve saz sanatçıları sahne alacak.

"TRT Sanatçıları Şehir Konserleri”nde şef Mustafa Acar yönetiminde; THM solistleri Barış Akpınar, Selma Geçer, Senem Akdemir, TSM solistleri Burcu Göktürk, Deniz Macaroğlu, M. İhsan Güvenç ve ÇSM solisti Cem Buğdaycı sahne alacak.

BAŞKAN AŞGIN’DAN KONSERE DAVET

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, TRT’nin “TRT Sanatçıları Şehir Konserleri” kapsamında, Çorum Belediyesi ile birlikte düzenleyeceği konsere tüm müzikseverleri davet etti.

Editör: Haber Merkezi

TRT'nin, kuruluşunun 60. yıldönümü kapsamında farklı şehirlerde konser programları düzenlediğini belirten Aşgın,“TRT ses ve saz sanatçılarının sahne aldığı konserlerin düzenleneceği şehirler arasında Çorum’umuzun da yer almasında ötürü TRT yönetimine ve bu güzel konserlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere, tüm hemşehrilerim adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.Aşgın, Çorum Belediyesi olarak, yaz döneminde de kültürel ve sanatsal etkinliklere kesintisiz bir şekilde devam edeceklerini de sözlerine ekledi.