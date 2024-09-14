Futbola kadın eli değdi” yorumunu yapan Amasya halkı, birçok yıldız isimle maçları yan yana seyretme fırsatı buluyor. Magazin dünyasının sevilen isimlerinden olan Kıvılcım Kalay son maçlarına ünlü oyuncu Yalçın Dümer’i davet etti.

Çanakkale’de film çekimlerinde olan usta oyuncu Yalçın Dümer, yakın dostunu kırmayarak, AmasyasporFk ve Kıvılcım Kalay’a destek vermek için tribündeki yerini aldı.

AmasyasporFk taraftarı ile tezahüratlara eşlik eden Yalçın Dümer “İş arası maç keyfi iyi geldi. Amasya ve Amasyalıları çok sevdim, yakın ilgi ve alaka beni mutlu etti” dedi. AmasyasporFk çiçeği burnunda yöneticisi Kıvılcım Kalay, ünlü dostlarını tribüne getirip Amasya’da ağırlamaya devam edeceklerini dile getirirken, spor ve sanatla güzel ilin tanıtımına katkıda bulunmayı da hedeflediğini vurguladı.

Editör: Haber Merkezi