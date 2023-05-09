CHP Milletvekili Adayları Bekir Özsaçmacı ve Seyit Ahmet Güher, Çorumspor taraftarlarının uğrak yeri olan Kırmızı Şimşekler Çay Ocağı’nda spor camiası ve taraftarlarla sohbet etti.

Özsaçmacı, Millet İttifakında sporun, sporcunun, spora destek verenin topyekun destekleneceğini açıkladı.

Her zaman ve her koşulda Çorumspor’un, taraftarların ve tribün liderlerinin yanında olduğunu vurgulayan Özsaçmacı, “Aklımızın hatırı irademizi önemsediğimiz gibi dostlarımızın hatırını da önemseriz...Tuz ekmek hatırı olduğu gibi mücadele hatırı da önemlidir.

Çorumspor’un desteklenmesi en büyük projelerimden birisi. Sizlerle bir araya gelme vesilemizde taraftar guruplarımızın liderlerine desteklerimizi huzurunuzda ilan ediyorum. Taraftar guruplarımızın tribün lideri olan tüm kardeşlerimin kurumsal bir yapıya kavuşması iktidarımızın projelerinden ve beyanlarından biridir. Spor taraftarı tribün liderlerimize kurumsal kimlik kazandırma çalışmalarımız doğrultusunda kadro ihdası sağlanacağı müjdesini buradan vermekten mutluluk duymaktayım. Çorum’daki tribün liderlerimiz nezdinde her birinin asgari ücret üzerinden kadrosunun sağlanacağını, kurumsal bir yapıyı oluşturmayı taahhüt ediyorum. Sporu, sporcuyu, spora destek verenlerin topyekun destekleneceğini buradan sizlere ilan ediyorum” dedi.

Taraftarlar ve tribün liderleri ise yakın ve sıcak ilgisi nedeniyle Milletvekili Adayları Bekir Özsaçmacı ve Seyit Ahmet Güher’e teşekkür ettiler.

(Haber Merkezi)