Çorum Belediyesi tarafından 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenecek trap atıcılık yarışlarının programı açıklandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, trap yarışları 26 Temmuz Pazar günü Melikgazi Atış Poligonu'nda gerçekleştirilecek. Atıcılık tutkunlarını bir araya getirecek organizasyon saat 09.00'da başlayacak.

Gün boyu devam edecek müsabakalar, sporcuların kıyasıya mücadelesine sahne olacak. Organizasyonun aynı gün saat 17.00'de sona ermesi planlanıyor.

Çorum Belediyesi, 38. Uluslararası Hitit Fuar ve Festivali kapsamında düzenlenecek etkinliklere tüm vatandaşları davet ederek, trap yarışlarının da festival programına ayrı bir heyecan katacağını belirtti.