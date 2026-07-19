Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Arca Çorum FK ile ilgili ses getirecek bir transfer iddiası ortaya atıldı. Kırmızı-siyahlı kulübün, dünya futbolunun en önemli isimlerinden Philippe Coutinho ile görüştüğü öne sürüldü.

İddiaya göre, 34 yaşındaki Brezilyalı 10 numara Philippe Coutinho, menajerler aracılığıyla Arca Çorum FK'ya önerildi. Süper Lig'de iddialı bir kadro kurmak isteyen Çorum temsilcisinin, yıldız futbolcunun transfer şartlarını değerlendirdiği öğrenildi.

Futbol dünyasında "Küçük Sihirbaz" lakabıyla tanınan Coutinho, sahip olduğu üstün teknik kapasitesi, oyun kurma becerisi ve ceza sahası dışından attığı klas gollerle uzun yıllar Avrupa futboluna damga vurdu.

Kariyerinde Liverpool formasıyla Premier Lig'in en dikkat çeken oyuncuları arasında yer alan Brezilyalı yıldız, daha sonra futbol tarihinin en pahalı transferlerinden biri olarak Barcelona'ya imza attı. Tecrübeli futbolcu, Bayern Münih ile UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken, Brezilya Milli Takımı formasıyla da Copa América kupasını kaldırmayı başardı.

Arca Çorum FK cephesinden transfer iddialarıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, Philippe Coutinho isminin gündeme gelmesi Çorumlu futbolseverler arasında büyük heyecan oluşturdu.