AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İçişleri Komisyonu ve KEFEK Üyesi Av. Yusuf Ahlatcı, Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın maçlarını oynayacağı Çorum Şehir Stadyumu'nda incelemelerde bulundu. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran ile Arca Çorum FK yöneticileriyle birlikte stadyumu gezen Ahlatcı, takım ve taraftara yakışır bir stat için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Arca Çorum FK yönetimine kulübe sağladıkları katkılar nedeniyle teşekkür eden Ahlatcı, Süper Lig başarısının tüm Çorum'un ortak gururu olduğunu belirterek, kulübün ve taraftarın her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

Daha önce müjdesi verilen 10 milyon TL bütçeli 4G/5G dijital altyapı yatırımı kapsamında stadyumda yer tespit çalışmalarının tamamlandığını açıklayan Ahlatcı, yeni sezonda taraftarların daha kaliteli iletişim altyapısından faydalanacağını kaydetti.

Stadyumun Süper Lig standartlarına eksiksiz şekilde hazırlanması için Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdindeki girişimlerin sürdüğünü vurgulayan Ahlatcı, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na, Arca Çorum FK yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkür ederek yeni sezonun Çorum'a hayırlı olmasını diledi.