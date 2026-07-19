Muay Thai Türkiye Şampiyonu İbrahim Can Aykaç, 20-21 Temmuz tarihlerinde Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde düzenlenecek Spor Toto Muay Thai Süper Lig 1. Ayak Müsabakalarında mücadele edecek. Başarılı sporcu, Türkiye'nin en seçkin Muay Thai sporcularının yer alacağı organizasyonda Çorum'u en iyi şekilde temsil etmek için ringe çıkacak.

Muay Thai Süper Lig organizasyonu, Türkiye Şampiyonalarında derece elde eden elit sporcuların katıldığı, Türkiye’nin en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösteriliyor. Sporcular, Süper Lig'de elde edecekleri başarıyla milli takım seçmeleri ve uluslararası şampiyonalara katılım yolunda önemli bir avantaj elde etmeyi hedefliyor.

Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmalar Sports TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Muay Thai camiasının yakından takip edeceği organizasyonda İbrahim Can Aykaç, başarılı performansıyla adından söz ettirmeyi ve yeni bir başarıya daha imza atmayı hedefliyor.