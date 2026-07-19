Tarihinde ilk kez Süper Lig'de mücadeleye etmeye hazırlanan Arca Çorum FK, savunmasını güçlendirmek adına yürüttüğü transfer çalışmalarında önemli bir aşamayı geride bıraktı. Kırmızı-siyahlılar, Hollanda temsilcisi PSV Eindhoven'ın Burkina Fasolu stoperi Adamo Nagalo transferinde büyük mesafe katetti.

Edinilen bilgilere göre, Adamo Nagalo için Konyaspor'un da devrede olduğu süreçte Arca Çorum FK önemli bir avantaj elde etti. PSV Eindhoven ile yapılan görüşmelerde büyük oranda anlaşma sağlayan Çorum temsilcisi, transferi sonuçlandırmak için 22 yaşındaki savunma oyuncusunu Türkiye'ye davet etti.

SON GÖRÜŞMELER

TÜRKİYE'DE YAPILACAK

Kulüp yönetiminin, Nagalo ile son detayları yüz yüze görüşerek transferi resmiyete dökmeyi hedeflediği öğrenildi. Sağlık kontrolleri ve sözleşme şartlarında da anlaşma sağlanması halinde Burkina Fasolu stoperin kısa süre içerisinde Arca Çorum FK'ya imza atması bekleniyor.