2.Lig Beyaz Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Çorum FK, ikinci yarı için kadrosunu önemli takviyelerle güçlendirecek. Bu doğrultuda, şu ana kadar 3 futbolcuyla prensip anlaşmasına varıldı.

Transfer görüşmelerini bizzat yöneten Başkan Oğuzhan Yalçın, Tarsus İdmanyurdu’ndan 33 yaşındaki gurbetçi stoper Fatih Selimhan Solmaz, Alagöz Holding Iğdır FK’dan 30 yaşındaki gurbetçi orta saha oyucusu Timur Temeltaş ve Boluspor’dan 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Gökhan Karadeniz ile kesin anlaşmaya vardı. Bu üç futbolcunun da Antalya kampına katılıp takımla çalışmalara başlayacakları belirtildi.

Fatih Selimhan Solmaz sezonun ilk yarısında Tarsus İdmanyurdu formasıyla 13 maçta 1.027 dakika süre alırken, 6 sarı kart gördü. Timur Temeltaş, Iğdır FK formasıyla 17 resmi maçta 1.069 dakika süre aldı ve 3 sarı kart gördü. Gökhan Karadeniz ise bu sezon Boluspor formasıyla 13 resmi maça çıkıp, 808 dakika sahada kaldı. Deneyimli futbolcu bu maçlarda 1 gol atarken, 4 asist yaptı, 1 sarı kart gördü.

(Hüseyin AŞKIN)

