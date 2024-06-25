Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’ndeki ilk sezonunda 1.Lig’in kapısından dönen Çorum FK, ikinci sezonunda Süper Lig’e çıkmak için kadro kuruyor. Bu doğrultuda yürütülen transfer çalışmaları kapsamında, Ankara’da çok önemli iki görüşme daha gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre, Başkan Oğuzhan Yalçın, Hatayspor’un 26 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu Mehdi Boudjemaa ve Şanlıurfaspor’un gurbetçi kanat oyuncusu Barış Ekincier’in menajerleri ile Ankara’da görüştü. Sportif Direktör Muhammed Fettahoğlu, görüşmelerin olumlu geçtiğini belirtirken, tarafların anlaşmaya yakın oldukları öğrenildi.

İki futbolcunun Çorum’a gelerek tekrar masaya oturacağı öğrenilirken, yapılacak görüşmelerin ardından sözleşmelerin imzalanması bekleniyor.

Editör: Haber Merkezi