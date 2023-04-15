Kadir B. (53) yönetimindeki 06 AUA 55 plakalı otomobil, Tokat-Ankara kara yolu Mezbahahane Kavşağı'nda Ramazan B.'nin (66) kullandığı buğday yüklü traktörle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerle otomobilde bulunan Fatma B. (52) ve Berat B. (15) yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan kazada çarpmanın etkisiyle traktör iki parçaya bölündü, sol ön tekeri koptu.

Traktörün römorkundan yola dökülen buğday ise görevlilerce kaldırıldı.