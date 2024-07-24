Alınan bilgiye göre Boran Eker (64) idaresindeki traktör merkez Tatar Köyü ile Aksungur Köyü yolunda devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Boran Eker olay yerinde hayatını kaybederken eşi Songül Eker (64) yaralandı.
Yaralı sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazada hayatını kaybeden sürücü jandarma ekiolerinin çalışmasının ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Editör: TUGAY GÖKTÜRK